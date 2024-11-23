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Генсек НАТО впервые встретился с Трампом

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  • 23.11.2024, 14:48
Генсек НАТО впервые встретился с Трампом

Они обсудили проблемы глобальной безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел первую встречу с Дональдом Трампом после выборов в США. Они обсудили проблемы глобальной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Встреча Трампа и Рютте состоялась в пятницу, 22 ноября, в Палм-Бич, штат Флорида.

Как отмечает пресс-служба НАТО, они обсудили ряд проблем глобальной безопасности, с которыми сталкивается Альянс.

Генеральный секретарь и его команда также встретились с членами группы национальной безопасности новоизбранного президента США и конгрессменом Майком Волтцем, который может стать советником Белого дома по национальной безопасности.

Напомним, это первая встреча генсека НАТО с Дональдом Трампом после того, как он выиграл выборы президента США.

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