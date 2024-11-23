Генсек НАТО впервые встретился с Трампом

Генсек НАТО впервые встретился с Трампом1
- 23.11.2024, 14:48
Они обсудили проблемы глобальной безопасности.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел первую встречу с Дональдом Трампом после выборов в США. Они обсудили проблемы глобальной безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
Встреча Трампа и Рютте состоялась в пятницу, 22 ноября, в Палм-Бич, штат Флорида.
Как отмечает пресс-служба НАТО, они обсудили ряд проблем глобальной безопасности, с которыми сталкивается Альянс.
Генеральный секретарь и его команда также встретились с членами группы национальной безопасности новоизбранного президента США и конгрессменом Майком Волтцем, который может стать советником Белого дома по национальной безопасности.
Напомним, это первая встреча генсека НАТО с Дональдом Трампом после того, как он выиграл выборы президента США.