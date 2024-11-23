В Минске в многоэтажке закрыли окна щитами 23.11.2024, 15:00

Фото: Onliner

Что происходит?

На улице Якуба Коласа в Минске есть дом в восемь этажей, один из первых панельных многоэтажных домов в городе. Сейчас многие окна в здании закрыты щитами. Onliner.by выяснил, что это означает.

Дом по адресу Якуба Коласа, 52 огражден строительными заборами, на фасаде в люльках работают рабочие. Кажется, что это просто какой-то ремонт. Но выглядит все очень необычно, потому что многие окна и балконные проемы закрыты щитами. При этом понятно, что в многоэтажке все еще живут люди.

Фото: Onliner

Это капитальный ремонт, свидетельствует информация на паспорте объекта. Кроме того, ремонтируют и соседний дом — под номером 50/1. Но по датам видно, что сроки работ сдвигались.

Фото: Onliner

Дом №52 был построен в 1964—1965 годах. Это одна из первых панельных многоэтажек. Проект «Минскпроекта», архитекторы — Барсуков и Шпигельман. Старшие минчане могут помнить ресторан «Свитязь» и радиоателье, которые сначала находились на первом этаже здания, или диетическую столовую, которая была здесь позже. Сейчас на первом — кафе и магазины, а выше, как и раньше, — жилье.

Но зачем теперь нужны щиты?

Фото: Onliner

— Окна защищены ОСБ-плитами, чтобы не повредить стекло при снятии балконов, — объяснил представитель исполнителя работ Аркадий Трофимчик.

Фото: Onliner

Дело в том, что проектант признал часть балконов аварийными. Их заменят на новые, всего в доме заменят 35 балконов. Жителей на время капитального ремонта не выселяли.

Как долго еще продолжатся работы, собеседник не уточнил.

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