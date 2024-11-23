Ноу-хау на фронте: автомат на дроне расстреливает пехоту россиян

Ноу-хау на фронте: автомат на дроне расстреливает пехоту россиян2
- 23.11.2024, 15:06
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Видео из окрестностей Великой Новоселки в Донецкой области.
В районе населенного пункта Великая Новоселка в Донецкой области противник регулярно проводит штурмовые действия. На этот раз предпринял попытку прорыва пехотой на нескольких направлениях.
А на участке нашего 3-го Механизированного батальона оккупанты задействовали бронегруппу, под завязку забитую пехотой. Колонну «встретили» подразделения ударных БпЛА Отдельной президентской бригады - «Химеры», «Булава» и «NOVA».
Вся колонна была полностью уничтожена, техника сожжена дотла, ликвидированы многие оккупанты. Тех, кому удалось убежать из подбитой техники, добивали минометами, FPV-дронами и сбрасываниями, а также ноу-хау подразделения «Булава» - автоматом на дроне, передает Цензор.НЕТ.