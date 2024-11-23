Устроить дебош: белорус купил необычную комнату и открыл бизнес 2 23.11.2024, 15:37

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Фото: tochka.by

Люди приходят туда, чтобы выпустить пар.

Антистресс-пространства – популярная нынче штука. Концепции разные: от спокойной и умиротворяющей с приятной музыкой и арт-терапией до полного хаоса, где можно разнести все в щепки.

Именно второй идеей и загорелся юный предприниматель из Минска Николай Кунцевич. В свои 21 он решил купить готовый бизнес и теперь владеет комнатой с говорящим названием «Дебош».

Как устроен зал, где все можно, рассказывает Tochka.by.

Круши-ломай

Чтобы снять напряжение, в антистресс-комнате есть все необходимое: пустые стеклянные бутылки, посуда, телевизоры, мониторы. Всем этим добром можно смело запускать в стену или бить по нему кувалдой и молотком.

Фото: tochka.by

Николай по образованию электрик. Работал и на заводе, и на разборке техники, и доставщиком, и администратором. Но всегда хотелось чего-то своего.

Парень признается: он далеко не первооткрыватель, но идея ему сразу понравилась.

«Я хотел иметь свое дело, искал что-то интересное, думал о каком-то кафе или баре. Но тут попался готовый бизнес – антистресс-комната. И я подумал, почему бы и нет», – рассказывает Николай.

Фото: tochka.by

Во сколько обошлась покупка, парень умалчивает. О нынешних доходах тоже говорит осторожно: особо не считал, окупилось ли уже дело. На жизнь, говорит, хватает.

Главное, чтобы нравилось.

Фото: tochka.by

«Предыдущий владелец видел во всем этом такой способ снятия стресса. Я же вижу концепцию шире – это еще и отличное развлечение, и способ необычно провести время», – проводит экскурсию предприниматель.

Находится комната в одном из бывших цехов завода «Луч». К необычному арендатору вопросов не возникло: с помещением можно было делать все что хочешь. И крушить здесь предметы тоже.

Николаю же как раз и требовался подобный антураж: минимум изысков, суровый заводской лофт. Поэтому вложения в комнату при переезде были минимальные: покрасить стены, нанести пару рисунков, повесить боксерскую грушу и цепи.

Технику собирает по всему Минску

Регулярный и всегда нужный расходник – все то, что крушат клиенты.

«Все вложения – это фантазия и реклама. Как-то прошлый владелец на день святого Валентина предлагал клиентам разбить пиньяту, наполненную крышками, – просто и креативно, людям понравилось. Остальное все ищу где могу», – делится Николай.

Фото: tochka.by

Около полугода набивал шишки – все-таки первый бизнес. Приходилось искать нужные контакты, поставщиков тары и ненужной техники.

Сейчас собирает технику по мастерским со всего Минска.

«Видел все, наверное. И диковинные старые предметы, и советскую всевозможную технику. Вот собрал себе рабочий компьютер из того, что брал в мастерских. Иногда попадаются даже рабочие вещи», – говорит парень.

Фото: tochka.by

Фото: tochka.by

Иногда клиенты приносят старую технику. Бутылки достают с пунктов приема, иногда выкупают у баров и ресторанов за бесценок. Связи уже налажены.

Приходят даже с психологом

Весьма частые гости подобных антистресс-пространств – клиенты психологов. Люди приходят сюда на сеанс, просят отключить на время камеру, делятся сокровенным, а потом выплескивают гнев под руководством специалиста.

Фото: tochka.by

«Как-то хотели повесить фотографию бывшего. Почему бы и нет? Это такой способ экологично сбросить пар», – рассуждает Николай.

Иногда забегают устроить дебош и целыми офисами – своеобразный тимбилдинг. Как-то даже спрашивали про возможность организовать выездной корпоратив, но тут сложнее – все-таки в пространстве безопаснее.

Фото: tochka.by

Фото: tochka.by

«Поразило однажды, как девушка крушила здесь все под классику. И еще приходили три девчонки, такие хрупкие и маленькие, а после них все вверх дном было», – говорит владелец.

И добавляет: сначала все очень осторожно начинают, стесняются, а потом входят в раж.

Фото: tochka.by

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