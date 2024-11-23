Названы ягоды, которые лечат абсолютно все 2 23.11.2024, 15:57

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Они полезны для сердца, печени, мозга и кишечника.

Названы ягоды, которые лечат абсолютно все: они полезны для сердца, печени, мозга и кишечника.

Ягоды следует собирать уже после заморозков, чтобы они не были горькими, и перетирать с медом — тогда от них можно извлечь максимальную пользу, пишет ТСН.

Это обычная рябина, которая благодаря мощному содержанию витаминов и минералов положительно влияет на все системы организма.

В чем польза красной рябины: что лечит

Рябина содержит витамины А, С, железо и йод, поэтому очень полезна при болезнях желчного пузыря и помогает от железодефицитной анемии. К тому же ягоды помогают улучшить эластичность сосудов и облегчают симптомы варикозного расширения вен.

Красная рябина также полезна для налаживания правильной работы ЖКТ. Ее применяют для снижения кислотности желудка, от гастрита и запоров. Врачи рекомендуют употреблять рябину людям пожилого возраста, у которых есть проблемы с пищеварением.

Употребление плодов облегчает симптомы цистита, гепатита, ревматизма и артрита. Ягоды красной рябины имеют эффект детоксикации, способны запускать очищение организма от шлаков и токсичных веществ. Еще рябина оказывает отхаркивающее, мочегонное и желчегонное действие.

Сорбит в составе рябины предотвращает ожирение печени и снижает «плохой» холестерин в крови. Красная рябина – это антигипоксант, который помогает при болезнях сердца, улучшает кровообращение в мозге, защищает организм от появления раковых клеток.

Врачи отмечают, что рябина может помочь даже от бесплодия. Однако наукой этот факт не подтвержден.

Как правильно употреблять рябину

Чтобы избавиться от горечи плодов, нужно перед употреблением ягоды заморозить.

Из замороженных ягод можно делать чаи, а также перетереть их с сахаром или медом.

Лучше всего собирать рябину после заморозков, тогда она не будет горчить.

Также можно заваривать чай из сушеных ягод, они продаются в аптеках и в магазинах.

Следует помнить, что нельзя заниматься самолечением. При необходимости нужно обязательно обращаться к врачу.

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