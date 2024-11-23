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Какая погода ждет белорусов в ближайшие дни

  • 23.11.2024, 16:10
Какая погода ждет белорусов в ближайшие дни

Неделя будет морозной.

Однако в западных районах Беларуси пока ещё продержатся плюсовые температуры, обещают в Гидрометцентре. Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни.

В воскресенье, 24 ноября, будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой снег, местами — мокрый снег. Ночью столбик термометра опустится местами до -7°С, а днём максимальная температура будет в районе -2..+3°С.

В понедельник, 25 ноября, с Западной Европы на Беларусь начнёт смещаться теплый атмосферный фронт. Будет дождливо, местами пройдёт мокрый снег. Температура воздуха будет сильно отличаться на западе и на востоке Беларуси. Ночью столбик термометра в восточных регионах может опуститься до -10°С, а в западных будет около нуля. Днём на востоке — мороз до -3°С, а в западных областях будет до +7°С.

Немножко потеплеет ближе ко вторнику, 26 ноября. Температура воздуха ночью -3..+3°С, днем 0..+7°С. Для юго-востока прогноз другой: ночью до -6°С, а днём до -2°С.

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