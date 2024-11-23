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Более 100 человек ищут пенсионерку в лесах Жабинского района

  • 23.11.2024, 16:22
Более 100 человек ищут пенсионерку в лесах Жабинского района

Уже вторые сутки.

В Беларуси 22 ноября потерялись две 60-летние пенсионерки, одну нашли в течение часа, другую ищут вторые сутки, сообщило МЧС в своей суточной сводке. Что касается истории, которая уже закончилась благополучно, то произошла она 22 ноября в Витебской области. В 16.15 в МЧС поступило сообщение о потерявшейся в лесном массиве возле деревни Осинники Россонского района женщине 1964 года рождения. Для ее поиска были направлены 6 человек и 2 единицы техники. Женщину нашли буквально в течение часа, в медицинской помощи она не нуждалась.

А вот другую пенсионерку ищу с утра 22 ноября. В 09.01 в МЧС поступило сообщение о потерявшейся в лесном массиве возле деревни Сычево Жабинковского района Брестской области женщине 1964 года рождения. Для поисковых работ были задействованы 19 единиц техники и 113 человек, из них 55 работников МЧС. Потерявшаяся женщина пока не найдена, поиски продолжаются.

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