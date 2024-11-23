Страшная авария в Лидском районе: четверо погибших 23.11.2024, 16:44

Двое из них дети.

В Лидском районе в результате аварии погибли четыре человека. Вероятно, среди них двое детей. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД.

Сегодня около 15.00 на трассе М6 Минск — Гродно в Лидском районе неподалеку от деревни Бискупцы произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel, двигаясь в сторону Гродно, потерял управление. Машина врезалась в дорожное ограждение, съехала в кювет и перевернулась.

В салоне находились шесть человек. Четверо из них погибли, среди них, предположительно, двое детей.

На месте трагедии работают сотрудники ГАИ, МЧС, медицинские службы и следственно-оперативная группа.

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