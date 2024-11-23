Сигнал всей Европе

Сигнал всей Европе1
- Гарри Каспаров
- 23.11.2024, 16:55
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Мировая война уже идет.
Вне зависимости от того, что об этом думают в Вашингтоне или Брюсселе. Это война, где Путин стал «наконечником копья» всего несвободного мира – мира тоталитаризма, терроризма и репрессий. Такой мир не может сосуществовать с миром свободы. Единственный путь выживания мира несвободы – конфронтация. Сегодня мы подошли к точке, когда гибридные формы конфронтации переросли в открытую войну.
Для путинской России война стала не просто инструментом, а способом существования. Пока Путин остается у власти, война будет продолжаться и расширяться, потому что все сферы жизни в России – от политики и экономики до социальной и образовательной сфер – перестроены под нужды войны. Для гигантского бюрократического механизма, возглавляемого диктатором, война – единственное оправдание существования.
Никаких «заморозок» по линии фронта ожидать не стоит. Это война, в которой Путин способен лишь повышать ставки. Именно в этом контексте следует рассматривать атаку на Днепр российской межконтинентальной ракетой. Это не просто удар по конкретному городу, а сигнал всем европейским столицам: «мы достанем каждого». Безусловно, это блеф, но блеф, которым Путин всегда успешно запугивал Запад.
Гарри Каспаров, Telegram