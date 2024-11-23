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В Витебске установят самую большую в Европе новогоднюю елку?

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  • 23.11.2024, 17:02
  • 1,490
В Витебске установят самую большую в Европе новогоднюю елку?
иллюстративное фото

Высота елки будет 33,5 метра.

В Витебске на эти новогодние праздники намерены установить рекорд. Как утверждает госТВ, здесь устанавливают самую большую не только в Беларуси, но и во всей Европе елку, собранную из настоящих деревьев.

Высота елки будет 33,5 метра, и она имеет особую конструкцию. Для ее сборки используют ели высотой от метра, которые сотрудники предприятия «Витебский зеленстрой» специально ищут в разных лесхозах. Над установкой новогоднего символа работает бригада из восьми человек.

К началу декабря на витебской елке будут светиться гирлянды с множеством украшений, декорации и современная иллюминация вскоре появятся и на улицах города.

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