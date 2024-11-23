В Витебске установят самую большую в Европе новогоднюю елку?13
- 23.11.2024, 17:02
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Высота елки будет 33,5 метра.
В Витебске на эти новогодние праздники намерены установить рекорд. Как утверждает госТВ, здесь устанавливают самую большую не только в Беларуси, но и во всей Европе елку, собранную из настоящих деревьев.
Высота елки будет 33,5 метра, и она имеет особую конструкцию. Для ее сборки используют ели высотой от метра, которые сотрудники предприятия «Витебский зеленстрой» специально ищут в разных лесхозах. Над установкой новогоднего символа работает бригада из восьми человек.
К началу декабря на витебской елке будут светиться гирлянды с множеством украшений, декорации и современная иллюминация вскоре появятся и на улицах города.