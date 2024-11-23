Глава МИД Польши сказал, когда закончится война в Украине 2 23.11.2024, 17:08

3,958

Радослав Сикорский

И что нужно для этого сделать.

Война закончится не тогда, когда Украина перестанет воевать, поскольку в этом случае закончится и Украина. Война закончится, когда Путин перестанет воевать.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский винтервью «Голосу Америки».

«Все хотят мира. Если бы Украина капитулировала, был бы мир. Поэтому Путин тоже хочет мира. Вопрос в том, на каких условиях», - отметил польский министр.

Он сказал, что вопрос в том, будет ли соблюден Устав ООН, будут ли соблюдены гарантии безопасности, которые Украина уже имела, в том числе и от РФ, и вопрос в том, как этого достичь.

«Война закончится не тогда, когда Украина перестанет воевать - в этом случае закончится и Украина. Война закончится, когда Путин перестанет воевать. Значит, нужно, чтобы он пришел к выводу, что война была ошибкой и ее невозможно выиграть…», - подчеркнул Сикорский.

«Он на самом деле ближе к этому, чем притворяется. Он - самохвалец... Он пытается взять на себя роль в гипотетических переговорах, но США, Европа и Украина имеют карты посильнее, чем он думает», - акцентировал Сикорский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com