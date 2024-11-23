Построенная американскими студентами ракета побила несколько мировых рекордов 23.11.2024, 17:14

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Это настоящий прорыв.

Группа студентов из Университета Южной Калифорнии совершила прорыв в области космических технологий, создав ракету Aftershock II, которая установила несколько мировых рекордов, пишет New Voice.

Ракета достигла высоты более 140 тыс. метров, что значительно превышает предыдущие достижения любительских космических аппаратов.

Разработанная и построенная студентами Лаборатории ракетного движения USC, ракета была запущена 20 октября с пустынной площадки в штате Невада. После старта Aftershock II преодолела звуковой барьер всего за две секунды и достигла максимальной скорости около 5,5 Маха.

Одним из ключевых факторов успеха стала инновационная система теплозащиты, которая позволила ракете выдерживать экстремальные температуры при возвращении в атмосферу. Студенты использовали новый тип термостойкой краски и титановые ребра, что позволило ракете практически не повредиться при посадке.

Это достижение стало результатом многолетней работы студентов, которые самостоятельно спроектировали и собрали ракету. Они столкнулись с рядом инженерных задач, которые удалось успешно решить благодаря инновационным подходам и упорному труду.

Afterschock II достиг максимальной высоты 140 тыс. метров над поверхностью Земли, что выше, чем у любой другой любительской ракеты (Фото: Инженерная школа Витерби при Университете Южной Калифорнии)

Успех проекта Aftershock II демонстрирует высокий уровень подготовки будущих инженеров и открывает новые перспективы для развития студенческой космической инженерии. Он также вдохновляет других молодых ученых на создание собственных космических проектов.

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