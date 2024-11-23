Как Лукашенко наврал о белорусском образовании 1 23.11.2024, 17:26

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Против цифр не попрешь.

Лукашенко заявил, что образование в Беларуси не хуже, чем на Западе. Но мировые рейтинги говорят о другом, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Если в прошлом году БГУ находился в группе 1201 – 1500 в авторитетном рейтинге Times Higher Education, то в этом переместился в группу 1501+. Этот университет занимает первое место среди белорусcких вузов с 25,2 баллами за обучение, 12,2 — за исследования.

И это не удивительно, так как в ходе репрессий только в БГУ было уволено более 500 сотрудников и отчислено 140 студентов. Образованные и мыслящие люди наиболее остро понимали необходимость перемен в стране. Активно выступали против Лукашенко, организовывали акции после фальсификаций. Репрессированные учёные и студенты находят пристанище и работу на Западе. А белорусские ВУЗы деградируют.

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