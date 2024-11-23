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Последняя любовь стареющего джентльмена

  • Аббас Галлямов
  • 23.11.2024, 17:37
  • 2,236
Последняя любовь стареющего джентльмена
Аббас Галлямов

Вечно они там какой-то золотой ключик ищут.

Внезапно ворвавшийся в пропагандистский дискурс поток восторженных новостей и умилительных комментариев с упоминанием слова «Орешник» («Такого мир еще не видел», – восклицает Первый канал) напоминает по накалу страстей последнюю любовь стареющего джентльмена. Такие вещи называются «седина в бороду, бес в ребро».

Все это напоминает имевшие место ранее пропагандистские восторги по поводу «генерала Армагеддона» Суровикина, а чуть позже – Пригожина. Вечно они там какой-то золотой ключик ищут.

На практике подобные внезапные романы в пожилом возрасте ни к чему хорошему не ведут. Они заканчиваются разбитыми сердцами, разваленными семьями, разочарованием, инфарктами и инсультами.

Аббас Галлямов, Telegram

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