В Украине задержали людей, которые организовали «коридор» в сторону Беларуси 23.11.2024, 17:47

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Их было двое.

Украинские правоохранители задержали двоих украинцев, которых подозревают в попытках помочь военнообязанным перейти границу с Беларусью, сообщает Служба безопасности Украины.

«Двое подозреваемых предложили «клиентам» нелегальный трансфер в Беларусь вне официальных пунктов пропуска. Стоимость услуги составила 3 тысячи долларов США с каждого», — говорится в сообщении СБУ.

Мужчин задержали при попытке пересечения границы.

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