Главный сторонник Трампа в Сенате США выступил против мирных переговоров с РФ 23.11.2024, 17:52

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Майк Раундс

Кремлю нельзя доверять.

Главный соратник новоизбранного президента Дональда Трампа в Сенате США Майк Раундс выступил против переговоров о мирном соглашении между Россией и Украиной. Он заявил, что Кремлю нельзя доверять.

Об этом сообщает Politico.

Сенатор Майк Раундс высказался о российском диктаторе Владимире Путине, выступая на Международном форуме безопасности в Галифаксе.

«Как бы я ни хотел верить, что мы можем вести переговоры с тираном, я подозреваю, что мы можем обманывать самих себя», - сказал он.

Он подчеркнул, что Путин не остановится даже если ему предложить определенную часть территорий.

«Вы верите, что этот тиран, если вы предложите ему часть свободной страны, как вы думаете, он остановится? Я хотел бы сказать, что есть легкий выход, но его нет», – спросил Раундс.

В то же время выразил разочарование поставками оружия в Украину.

«Я просто так расстроен тем, что мы не смогли обеспечить их всем необходимым оборудованием и всеми системами оружия, которые им нужны, чтобы ответить на абсолютную тиранию, идущую со стороны России... Мне интересно, почему мы не сделали быстрее, чем мы сделали», - сказал Раундс.

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