Порог согласия 12 Владимир Рувинский

23.11.2024, 18:30

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Как Путин отменяет для россиян табу на применение ядерного оружия.

Угрозы Москвы ударить ядерным оружием по Украине и, видимо, не по ней одной адресованы отнюдь не только странам Запада, помогающим отбиваться от России. Осознать угрозу должны и россияне: ядерная война или конвенциональная, Путин не желает рисковать стабильностью своего режима.

У Владимира Путина и какой-то части военного и политического руководства России еще после провала полномасштабного вторжения в Украину явно снят психологический барьер на применение в войне как минимум тактического ядерного оружия.

Мешают этому, однако, не только вопросы целесообразности, последствий, вероятность жесткого, не обязательно ядерного, ответа стран Запада и особенно устойчивое «нет» Китая. Мешают и россияне, для большинства которых применение ядерного оружия — по-прежнему табу.

То, чем занимается сейчас Кремль и его промоутеры армагеддона в отдельно взятой Украине– постепенное приучение большинства россиян к мысли, что маломощный ядерный удар (или даже мощный) — это нормально. Такое согласие, как это не покажется странным, важно Путину — и вот почему.

Изменение мнений

При позднем Путине Кремль перестал интересоваться мнением россиян— скорее просто доводил до них через придворные медиа и экспертов уже готовые решения и затем с помощью опросов общественного мнения (или еще как-нибудь) легитимизировал его.

Но по системным вопросам мнение россиян Кремль не мог просто игнорировать, поскольку это несло некоторые риски пресловутой стабильности — одной из важнейших основ путинского режима.

Кремль отслеживал в России «протестную активность», например, из-за ухудшения уровня жизни. Одним из таких важных вопросов, касающихся идентичности россиян, была и Украина и украинцы — Кремль активно мониторил и пытался корректировать настроения населения.

Из опросов, например, независимого «Левады-центра» видно, что еще во время «евромайдана», возмутившего Кремль, то есть осенью — зимой 2013–2014 годов 65% россиян относились к Украине хорошо, 50% считали украинцев другим народом, отдельным от русских. В Украине тогда думали, что в российском обществе идет отход от имперской позиции.

«Продать» такому российскому массовому сознанию идею «денацификации» Украины, тем более танками и бомбежками, было бы едва ли возможно. И с 2014 года в российских придворных медиа началось последовательное расчеловечивание Украины, представление страны как неполноценной — это ответ на вопрос, что вы делали восемь лет.

Это не значит, что война была предопределена. Но вторжение было возможно, и нагнетание антиукраинских настроений в России были подготовкой к тому, что все прочие возможности перевести Украину в вассалы провалятся.

Общественное мнение должно быть готово принять и переварить это.

К началу 2022 года «окно возможностей» для Путина распахнулось. К Украине тогда «плохо» относились 52% опрошенных «Левадой» россиян, и в целом россияне хотя и боялись войны, но внутренне были к ней готовы. Уличные протесты и петиции в масштабах 140-миллионной страны после вторжения были слишком малочисленными и не получили поддержку в среде силовиков и т. н. элит, чтобы заставить отменить решение Путина.

Советское наследие

«Холодная война» с НАТО проходила в позднем СССР под лозунгами о недопустимости ее перерастания в ядерную, в которой не может быть победителя, так как гарантировано уничтожение всех и ядерный апокалипсис. Такое представление стало частью идентичности советских людей, скандировавших «Миру — мир» и певших в школах «Солнечный круг».

Оно оказалось очень устойчивым и перешло в следующую, постсоветскую эпоху, считает Алексей Левинсон из «Левада-центра». Но если за восемь лет Путину удалось перебить в россиянах важнейшую со времен Великой отечественной установку «главное, чтобы не было войны», то почему нельзя одолеть страх применения ядерного оружия?

Тут пропаганда прибегает к двум образам: муссирует ореол жертвенности и мученичества, поминаемый Путиным («мы как мученики попадем в рай») — с одной стороны. И, с другой, разрушает еще советскую, точнее ученых той эпохи, массовую идею, что в ядерной войне не будет победителя — это уже ошибка, технологии изменились.

Аргумент тут простой: по Украине, в частности, можно ударить нестратегическим, тактическим ядерным оружием — оно сравнительно маломощное и предназначено для целевого применения по стратегическим силам противника. По мысли военных идеологов, ядерные страны Запада побояться ответить на это чем-то аналогичным, а значит, Россия победит.

Тем более что Россия развивала свой ядерный арсенал в эту сторону. Точных данных нет, но по оценке независимого Bulletin of the Atomic Sientist, Россия в 2024 году обладает 1558 нестратегическими боеголовками (минимум треть от ядерного арсенала). Это в разы больше, чем у стран НАТО вместе взятых, поэтому изменение ядерной доктрины России напрашивалось давно. Украина — просто повод.

Одновременно Владимир Путин и его доверенные пропагандисты пытаются сломать представление в массовом сознании россиян, что раз победителей в ядерной войне быть не может, а ее последствия чудовищны для человека как вида, то задача ядерного оружия — просто угроза ради мира. Применять его нельзя, и Россия как наследница СССР с его ролью хранителя мира никогда ядерное оружие не пустит в ход.

Помехи катастрофе

Как только американцы и британцы сообщили, что передают Украине дальнобойные ракеты, которыми можно бить (и украинцы уже ударили) вглубь России, из Кремля пошла новая волна ядерных угроз.

Владимир Путин тут же подписал анонсированную в сентябре обновленную ядерную доктрину; из Госдумы предложили вдарить по США; а Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности, выступающий в роли трикстера, даже анонсировал Третью мировую.

Путин снизит порог применения ядерного оружия, это было ясно заранее. При вторжении в Украину он демонстративно уже пугал страны Запада стратегическими ядерными силами, и это подействовало, урезало военную помощь Киеву. На этот раз российские ядерные угрозы на Западе встретили отпор, по крайней мере вербальный.

В четверг вечером Владимир Путин неожиданно выступил с обращением, лично сообщив об «испытательном» ударе по военному заводу в городе Днепр на востоке Украины новейшей баллистической ракетой «Орешник» «в данном случае в безъядерном гиперзвуковом оснащении». Российские военные сделали это по его приказу в ответ, уточнил Путин, на удары Украины американскими и британскими дальнобойными ракетами вглубь России.

Зловещая угроза заявлена не только Украине и западным странам, которые «позволяют применять свое оружие против наших объектов». Путин обращался по федеральному телевидению к «российским вооруженным силам, гражданам нашей страны», то есть объяснял россиянам, что нужно быть готовым к его решению применить ядерное оружие с «любым развитием событий».

Подготовка россиян

В связи с войной в Украине россиян очень беспокоит применение ядерного оружия — об этом устойчиво говорят 85% респондентов «Левада-центра». Но массированная активность пропаганды во главе с Путиным привела к тому, что прежде невозможное для части россиян становится допустимым.

Доля россиян, которые считают, что использование Россией ядерного оружия в войне с Украиной может быть оправданным, увеличилась с 29% опрошенных в апреле 2023 года до 34% в июне 2024-го. Противоположного мнения придерживается все еще большинство россиян — 52%, но доля эта начала таять.

Этому способствуют будничные пояснения самого Путина, яркие клише пропагандистов, выступления того же «Шамана» с ядерной кнопкой и переписанная ядерная доктрина, которые отменяет то самое советское табу на ядерный удар первыми и вообще на применение оружия массово уничтожения. Но общественное мнение пока еще не готово принять и переварить такое решение, если Путин его вдруг примет.

Новое телевизионное обращение нацлидера усилит в России ядерную пропаганду, придворные военные и политологи начнут объяснять, что мирное население будет предупреждаться, это гуманно, а урон понесет непримиримый враг и его западные хозяева, которых иначе не одолеть и не приструнить.

То есть будут стараться изменить отношение россиян к решению применить ядерное оружие (а не само решение, вызванное умозаключениями одного человека).

И когда и если доля противников применения Россией ядерного оружия станет меньше его сторонников, Путин окажется в ситуации, когда россияне готовы к решению нацлидера нанести ядерный удар – и даже будут его к этому решение как бы подталкивать, раз большинство за. Это не значит, что это обязательно произойдет — или не произойдет раньше — но это значит, что внутри России Путину и его режиму с этого момента одним ограничением и потенциальным риском устойчивости станет меньше.

Владимир Рувинский, The Moscow Times

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