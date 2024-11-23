Белорусский банк предупреждает о сбоях

Белорусский банк предупреждает о сбоях1
- 23.11.2024, 19:11
Они возможны 24 ноября.
На сайте «Белинвестбанка» появилось сообщение о том, что 24 ноября с 09:00 до 17:00 не получится провести некоторые операции по картам в приложении и интернет-банкинге. Причина — технические работы.
«Могут быть временно недоступны продление или перевыпуск банковских платежных карточек, их активация и другие операции. До окончания технологических работ может наблюдаться некорректное отражение остатков при зачислении средств и их переводе с карточек на карт-счета, а также при пополнении карт-счетов через ЕРИП», — предупреждает банк.