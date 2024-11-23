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МИД Франции: Украина может бить по РФ нашими ракетами

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  • 23.11.2024, 19:14
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МИД Франции: Украина может бить по РФ нашими ракетами

Также Париж поддерживает идею приглашения Киева в НАТО.

Франция разрешила Украине наносить удары по территории России с помощью французских ракет большой дальности Storm Shadow/Scalp. Об этом в субботу, 23 ноября, в интервью BBC заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Он отметил, что такие действия возможны исключительно «в целях самообороны». В то же время министр не подтвердил факт использования французского оружия украинской армией.

Барро подчеркнул, что Запад не должен иметь никаких «красных линий» в поддержке Украины. На вопрос о возможном участии французских военных в боевых действиях, он ответил, что «Франция не исключает ни одного сценария».

Также дипломат заявил, что страна поддерживает идею приглашения Украины в НАТО.

«Мы готовы отправить приглашение и работаем с друзьями и союзниками Украины, чтобы приблизить их к нашей позиции», — добавил Барро.

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