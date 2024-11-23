«Лукашенко сейчас припекло»1
- 23.11.2024, 19:33
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Диктатор боится эскалации.
ВСУ ударили по арсеналу российского Минобороны в Брянской области американскими ракетами ATACMS. Способна ли белорусская ПВО отразить такой удар? Этот вопрос сайт Charter97.org задал полковнику запаса ВСУ, пилоту-инструктору Роману Свитану:
— Что касается белорусской ПВО, то она такая же, как и российская. С-400 у них есть. Но что такое С-400? Хорошо покрашенная С-300.
К слову, если американцы дали разрешение бить по российской территории, то белорусская пойдет под нож в три секунды, когда придет время. Поэтому Лукашенко сейчас припекло. Ему сейчас картошка в мундире в горло не полезет, только пюрешка.