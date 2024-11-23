Повреждение кабелей в Балтийском море: к подозреваемому китайскому судну подходили военные корабли 1 23.11.2024, 19:41

В том числе российский «Меркурий».

К китайскому судну, которое считают причастным к повреждению подводных кабелей связи в Балтийском море, подходило еще несколько военных кораблей из других стран. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

Одни из последних снимков указывают на то, что в проливе Каттегат между Данией и Швецией, где стоит китайский корабль, были военные суда еще нескольких стран. В частности, один из них — это немецкий корабль береговой охраны Bad Düben длиной около 86 метров, а другой — датский фрегат Hvidbjornen длиной около 112 метров.

Как сообщила шведская газета Expressen, их береговая охрана также следила за китайским судном.

Также в том районе заметили российский ракетный корвет «Меркурий». Однако миссия российского Меркурия до сих пор остается «загадкой». Журналисты отметили, что он следит за ситуацией вокруг Yi Peng 3.

На российском корвете нет так называемого маяка слежения, поэтому его передвижения нельзя отслеживать с помощью морских программ, добавило издание.

Ранее таблоид Bild сообщал, что китайским судном, которое подозревают в повреждении кабелей в Балтийском море, мог управлять гражданин России. К расследованию инцидента уже присоединилась немецкая федеральная полиция. Она сотрудничает с коллегами из Финляндии и Швеции.

Defence24 сообщило, что Военно-морские силы Дании задержали китайский сухогруз Yi Peng 3, который подозревают в повреждении телекоммуникационных кабелей в Балтийском море.

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