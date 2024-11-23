Зеленский анонсировал важные переговоры с Трампом 23.11.2024, 19:57

И рассказал о переговорах между командами политиков.

Важные переговоры между Украиной и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом будут возможны после его инаугурации. Однако точная дата еще не установлена.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Укринформ».

«Я не знаю, когда будут встречи, у меня нет дат… это зависит от многих вещей - не только от графиков, но и от легитимности проведения соответствующих встреч. Если мы хотим встречи, на которых решаются какие-то вопросы, то для этого должны быть соответствующие законодательные возможности, пройдена инаугурация», - отметил Зеленский.

Он отметил, что переговорный процесс на уровне команд продолжается и подчеркнул, что сейчас многие силы пытаются не допустить крепкого союза между Киевом и Вашингтоном.

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