В Беларуси объявлен желтый уровень опасности

В Беларуси объявлен желтый уровень опасности1
- 23.11.2024, 20:08
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Из-за гололедицы.
Белгидромет уведомил, что в воскресенье в некоторых регионах страны возможен гололед. В связи с этим синоптики объявили желтый уровень опасности.
В ночь на воскресенье в Бресте и Гомеле температура составит от -1 до -3 градусов. В Витебске, Гродно, Могилеве и Минске ожидается -2, -4 градуса.
Днем воздух прогреется до +1, +2. В Бресте и Гродно температура может достигнуть +3 градусов.
Гололедица прогнозируется на большей части страны, за исключением Гродно и Минска.