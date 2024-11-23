В Беларуси объявлен желтый уровень опасности 1 23.11.2024, 20:08

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Из-за гололедицы.

Белгидромет уведомил, что в воскресенье в некоторых регионах страны возможен гололед. В связи с этим синоптики объявили желтый уровень опасности.

В ночь на воскресенье в Бресте и Гомеле температура составит от -1 до -3 градусов. В Витебске, Гродно, Могилеве и Минске ожидается -2, -4 градуса.

Днем воздух прогреется до +1, +2. В Бресте и Гродно температура может достигнуть +3 градусов.

Гололедица прогнозируется на большей части страны, за исключением Гродно и Минска.

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