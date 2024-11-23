Появились новые детали удара Storm Shadow по бункеру с российскими генералами 1 23.11.2024, 20:13

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Много убитых и раненых оккупантов.

Удар ракетами Storm Shadow по Марьино Курской области по подземному объекту санатория Управления делами президента России привел к значительным потерям среди российских и северокорейских военных, сообщило издание Defense Express.

Оно напоминает, что характер цели и применение нескольких крылатых ракет убедительно свидетельствовали о том, что целью атаки было поразить собрание высокопоставленного российского и северокорейского командования.

Defense Express пишет, что неофициальные подтверждения этого поражения начали появляться через день после удара. В частности, Telegram-канал «Досье Шпиона» сообщил, что в результате удара по командному пункту погибли 18 военных, а еще 33 были ранены. Среди раненых было трое северокорейских военных: двое офицеров и женщина-медик, хотя, вероятнее, она была переводчиком, отмечает издание.

Кроме того, среди пострадавших многочисленные российские офицеры Южного и Восточного военных округов, один из которых — генерал-лейтенант Валерий Солодчук, первый заместитель командующего Ленинградским военным округом, бывший командующий 1-м армейским корпусом так называемой «ДНР» в 2014 году.

Также сообщается, что во время обезвреживания невзорвавшихся боеприпасов были ранены 13 российских саперов, среди которых заместитель начальника штаба 88-й отдельной механизированной бригады.

«Присутствие такого высокопоставленного персонала во время зачистки после удара может свидетельствовать о том, что жертвами являются не только офицеры и один генерал», — предполагает Defense Express.

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