Голливудское спасение: ВМС рассказали о подвиге украинских морпехов

Голливудское спасение: ВМС рассказали о подвиге украинских морпехов1
- 23.11.2024, 20:32
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Они блестяще справились с задачей.
Бронегруппа 505 отдельного батальона морской пехоты успешно эвакуировала раненых бойцов с переднего края поля боя.
Как сообщили в Военно-морских силах ВСУ, ситуация казалась безвыходной, но морпехи блестяще справились с задачей. Об этом ВМС ВС Украины сообщили на своей странице в «Фейсбуке».
«Это была сверхсложная операция по нескольким причинам: на протяжении всего маршрута на авто охотились вражеские FPV, а дорогу контролировала артиллерия противника», - говорится в сообщении.
На видео, которое обнародовали военные, можно увидеть как группа эвакуации выезжает за ранеными бойцами, которые были в непосредственной близости от врага. Путь к точке эвакуации проходит через открытую местности, и маршрут контролируют операторы дронов. Говорится, что морпехи начинают вывозить раненых, и в это время враг попадает в авто, но морских пехотинцев это не остановило.
В течение всего обратного пути российские оккупанты не оставляют попыток уничтожить машину эвакуации. Раскрыты такие детали инцидента:
«Потеряв три колеса, группа продолжает движение... Машина эвакуации направляется в место, где раненым оказывают помощь».