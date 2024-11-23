Экс-главком ВСУ Залужный оценил готовность Европы к войне 3 23.11.2024, 21:01

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Валерий Залужный

Запад не готов.

Западный мир не готов к широкомасштабной войне, такой как сейчас в Украине. Об этом заявил экс-командующий ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, пишет unian.net.

«К кратковременным боевым действиям европейские страны, британская армия, скорее всего, готовы. Но суть вопроса в том, готовы ли они к войне на истощение», - заявил он.

Залужный акцентировал, что только в октябре Россия выпустила по Украине около 1,6 тысячи дронов-камикадзе типа «Шахед» и около 200 ракет. При этом, подчеркнул он, западные партнеры предоставили Украине несопоставимо меньшее количество ракет ПВО.

«Итак, количество воздушных целей растет, а средства противодействия остаются слишком дорогими и как следствие - в слишком ограниченном количестве. Даже по этому показателю, я считаю, что ни Великобритания, ни страны Европы не будут готовы. Несмотря на то, что там есть достаточное количество самолетов F-16, но за 2-3 месяца можно разрядить полностью эту систему ПВО», - сказал Залужный.

Бывший командующий ВСУ выразил сомнение, что на Западе сейчас работают над созданием альтернативных систем противодействия воздушным угрозам в дополнение к традиционной ПВО.

Кроме неготовности западных армий к войне Залужный указывает также на неготовность в целом западного общества к войне на истощение. Он в частности упомянул уязвимость Запада перед российскими кампаниями информационно-психологического запугивания и нежелание европейских мужчин служить в армии.

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