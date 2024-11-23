В белорусских лесах пошли зимние опята 1 23.11.2024, 21:07

Какие еще грибы не спугнули первые снегопады.

Первые снегопады отнюдь не спугнули заядлых белорусских грибников, а ночные заморозки не заставили всех спрятать ножи и корзинки до весны. Те, кто упорно не хочет закрывать грибной сезон и при первой же возможности срывается в лес, как показывают фотоотчёты в тематических чатах и группах в соцетях, получают заслуженную награду, ведь даже с наступлением зимы лес не лишается своих даров полностью. Так, на днях в соцсетях появились снимки первых в этом сезоне зимних опят, пишет telegraf.news.

Фотографией целого семейства ярко-оранжевых грибов, облепивших ивовый пень, утром 23 ноября поделилась в группе «ВКонтакте» «Грибы: Грибные войска Беларуси» Нелли Еловик из Минска.

В тематическом Telegram-канале белорусских грибников участница из Пинска также поделилась фото первых фламмулин, вылезших, несмотря на выпавший снег.

Несмотря на то, что этот вид может смутить неопытных грибников, он является съедобным и считается, что не теряет своих вкусовых качеств, даже если его «прихватит» морозом. Собирать этот вид можно и в замороженном виде и, как заявляют специалисты, даже оттаявшие грибы — настоящий деликатес, поскольку по вкусу напоминает нежные морепродукты.

Другой участнице группы «Грибы: Грибные войска Беларуси» Татьяне Старковой в Минском районе перед выходными по-настоящему повезло в этом смысле: она собрала целых 1,5 кг фламмулины, «забежав на часок проверить зимние грядки».

Впрочем, не только фламмулину приносили грибники в последние дни из белорусских лесов, которые уже присыпали первые снегопады. Многие решили в эти выходные «закрыть сезон» и поделились последними фотоотчётами — рядовки самых разных видов, осенние опята, вешенки и даже дрожалка.

«Красота, снег кругом, лужи во льду, из людей, кроме меня — ни души. Воздух уже по зимнему — свежий. Но такого и ожидать не мог: подзелёнки, зелёнки, опята. Все уже ледяные. Но, ещё большей для меня неожиданностью стало найти в ноябре 2 лисички», — поделился своим уловом под закрытие сезона другой участник тематической группы из Минского района.

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