Появились подробности страшного ДТП в Лидском районе
- 23.11.2024, 21:44
Погибли четыре человека.
В Лидском районе в результате аварии погибли четыре человека.
Пресс-служба МВД сообщила, что 61-летний водитель, по предварительной информации, уснул за рулем и потерял управление автомобилем, после чего Opel съехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на дорожное ограждение.
Затем авто неоднократно опрокинулось.
В результате ДТП погибли четыре пассажира: дети 7 и 17 лет, две женщины 55 и 68 лет.