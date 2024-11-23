Появились подробности страшного ДТП в Лидском районе 23.11.2024, 21:44

Погибли четыре человека.

В Лидском районе в результате аварии погибли четыре человека.

Пресс-служба МВД сообщила, что 61-летний водитель, по предварительной информации, уснул за рулем и потерял управление автомобилем, после чего Opel съехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на дорожное ограждение.

Затем авто неоднократно опрокинулось.

В результате ДТП погибли четыре пассажира: дети 7 и 17 лет, две женщины 55 и 68 лет.

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