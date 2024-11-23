Кремлевское словоблудие 4 Александр Кочетков

23.11.2024, 21:56

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Александр Кочетков

Нагнали туфты со всех сторон.

Загадочный «Рубеж», гиперзвуковой «Орешник», нет защиты, на месте, где был когда-то «Южмаш», уже глубокая дыра с грунтовыми водами… Короче, всем падать наземь и дрожать перед Путиным!

На самом деле, не существует никакой ракеты «Рубеж». Все это кремлевское словоблудие — вокруг скульптуры из дерьма. А «Орешник» существует — в количестве нескольких опытных образцов; Раньше эту разработку вроде бы называли «Кедром», последовательность названий очевидна, потому что кедр дает орехи.

Еще при Союзе наше КБ «Южное» разработало проект межконтинентального подвижного твердотопливного ракетного комплекса «Универсал», но реализацию проекта отдали московскому Институту теплотехники — они всегда тащили от нас все самое лучшее. «Универсал» встал на вооружение под названием «Тополь-М». Потом в Москве его модернизировали в форме упрощения — вместо трех ступеней сделали две, он сейчас находится на боевом дежурстве под названием «Ярс». Здоровенная такая дура весом под 50 тонн ездит на восьмиосном тягаче по дорогам в тайге, несет четыре боеголовки, дальность полета 6000 км — может ударить по Штатам через Северный полюс.

Где-то в 2017 году в РФ писали СМИ, что планируется модернизация «Ярса» — хотят сделать новую платформу разведения боеголовок, чтобы повысить их скорость полета, что усложнит перехват системами ПРО. Вот это и должно было стать «Рубежом» — в РФ когда ракету в новый камуфляж красят, то тоже ее новым изделием и прорывом в мировом ракетостроении называют. Но денег тогда не хватило — все отдали на гиперзвуковой боевой блок «Авангард».

После начала вторжения в Украину, деньги, видимо, нашлись, и идеи для «Рубежа» были реализованы. В Институте теплотехники взяли испытанную конструкцию «Ярса», уменьшили ее на четверть, переделали платформу разведения и увеличили количество боевых блоков — вместо четырех стало шесть. А у тягача пару осей убрали, получилось шесть вместо восьми. И дальность тоже уменьшилась — тысяч до трех-четырех километров ориентировочно.

По моему убеждению, именно эта ракета, которую срочно назвали «Орешником», и вышла на летные испытания. Россияне четко предупредили об испытаниях США, закрыли воздушное пространство — все как положено. Только, уроды такие, вместо полигона пустили экспериментальную ракету по миллионному Днепру, по «Южмашу». А по посольству США в Киеве ударить, как пугали, не рискнули, зря американцы закрывались и прятались.

А дальше Путин и другие пропагандисты начали истерическую кампанию запугивания — ударим по Верховной раде, по Яворовскому полигону, по Польше и вообще куда захотим.

На «Южмаш» боевые части полетели вообще без взрывчатки, хотя и с большой скоростью — ямы от ударов очень глубокие. Здесь есть еще некоторые нюансы, которые не хочу обсуждать до появления официальной информации.

Боевая эффективность «Орешника» без ядерного оснащения крайне сомнительна — это все равно что карьерным самосвалом пиццу развозить. Точность будет плюс-минус 100 метров, а то и хуже, а обычной взрывчатки каждая боеголовка может нести около 100 кг — то же самое, что российская система залпового огня «Торнадо», которую агрессор использует с начала вторжения.

Ракеты «Торнадо» тоже крайне трудно перехватить. Мы же не отчаиваемся от наличия у врага такого оружия? Не говоря уже о трехтонных авиационных управляемых бомбах. Кстати, все те ракеты, которыми нас атакуют уже три года, несут больше взрывчатки, чем боеголовки «Орешника». И все эти ракеты могут нести ядерное оружие.

Да, боеголовки «Орешника» имеют скорость 7-10 махов, это настоящий гиперзвук, поэтому и на видео так эффектно выглядит. Но в очередной раз повторяю: боеголовка любой крупной баллистической ракеты падает на гиперзвуке, это просто физика, по другому быть не может, нет в этом ничего чрезвычайного или непреодолимого.

И такие ракеты можно сбивать. Лучше всего с этим могут справиться заатмосферные противоракетные комплексы вроде американского ТААД или израильской «Стрелы» («Хец-3»).

Но нам их поставлять вряд ли будут.

Александр Кочетков, The Moscow Times

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