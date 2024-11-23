В двух российских регионах объявили ракетную опасность

В двух российских регионах объявили ракетную опасность2
- 23.11.2024, 22:32
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ВСУ снова бьют западным дальнобойным оружием?
В Курской области Росии объявлена ракетная опасность, сообщил в телеграм-канале глава региона Алексей Смирнов.
Об опасности он сообщил в 22:14 по минскому времени. Спустя четыре минуты губернатор предупредил о работе ПВО.
В это же время о ракетной опасности на всей территории региона сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.
Отметим, что США, Франция и Великобритания сняли ограничения на удары по территории РФ своими дальнобойными ракетами.