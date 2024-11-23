В двух российских регионах объявили ракетную опасность 2 23.11.2024, 22:32

2,706

ВСУ снова бьют западным дальнобойным оружием?

В Курской области Росии объявлена ракетная опасность, сообщил в телеграм-канале глава региона Алексей Смирнов.

Об опасности он сообщил в 22:14 по минскому времени. Спустя четыре минуты губернатор предупредил о работе ПВО.

В это же время о ракетной опасности на всей территории региона сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

Отметим, что США, Франция и Великобритания сняли ограничения на удары по территории РФ своими дальнобойными ракетами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com