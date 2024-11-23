закрыть
23 ноября 2024, суббота, 23:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Главе Центрбанка РФ теперь плохо спится»

  • 23.11.2024, 22:55
  • 1,588
«Главе Центрбанка РФ теперь плохо спится»

Финансовая система РФ испытает огромный шок.

Это все последствия недавних санкций против «Газпромбанка» России.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка во время телемарафона.

Власюк отметил, что под санкции попал не только головной офис «Газпромбанка», но и 7 или 8 филиалов в других странах, которые использовались для трансграничных платежей.

«Я думаю, очень быстро финансовая система РФ испытает большой шок и дисбаланс из-за того, что выбили большой кусок», - отметил Власюк.

Он отметил, что быстро и полностью перевести платежи на другие трассы россиянам не удастся. Вместо этого им придется впихивать все в небольшие банки.

«Это все будет замедлять, а что-то - сделать невозможным. Но приближать идеальный шторм для всей российской финансовой системы. Поэтому, я думаю, госпожа Эльвира (Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, - ред.) спит плохо последние несколько дней», - заявил Власюк.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов