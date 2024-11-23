«Главе Центрбанка РФ теперь плохо спится»
- 23.11.2024, 22:55
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Финансовая система РФ испытает огромный шок.
Это все последствия недавних санкций против «Газпромбанка» России.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка во время телемарафона.
Власюк отметил, что под санкции попал не только головной офис «Газпромбанка», но и 7 или 8 филиалов в других странах, которые использовались для трансграничных платежей.
«Я думаю, очень быстро финансовая система РФ испытает большой шок и дисбаланс из-за того, что выбили большой кусок», - отметил Власюк.
Он отметил, что быстро и полностью перевести платежи на другие трассы россиянам не удастся. Вместо этого им придется впихивать все в небольшие банки.
«Это все будет замедлять, а что-то - сделать невозможным. Но приближать идеальный шторм для всей российской финансовой системы. Поэтому, я думаю, госпожа Эльвира (Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, - ред.) спит плохо последние несколько дней», - заявил Власюк.