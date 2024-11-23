Путин лжет Том Купер

23.11.2024, 23:14

Все о провокациях и эскалации.

Представляю вам нечто вроде подведения итогов российского удара по Днепру «межконтинентальной баллистической ракетой/ракетами»

Если хотите, назовите это гиперболой, и не сомневайтесь: нижеследующее является чем-то вроде «резюме или предварительных оценок», но опросив несколько человек, я не могу избежать следующего впечатления: верховное командование украинских ВВС и войск ПВО впало в истерику, Путин раздражен, и главное — и первые, и второй лгут.

Почему?

Начнем с того, что, вопреки утверждениям ВСУ, ракета, выпущенная русскими по Днепру, не была «межконтинентальной баллистической ракетой» (МБР). Это была «баллистическая ракета средней дальности» (БРСД).

При этом Путин солгал, заявив, что это «новая ракета». Конечно, он дал ей новое имя: «Орешник». Однако это не «совершенно новая ракета», а «обычная версия» РС-26 «Рубеж». «Рубеж» был разработан еще в 2010-х годах, но так и не поступил на вооружение: проект был закрыт в 2017—2018 годах. Возможно, во время испытаний в 2017 году он «продемонстрировал» дальность в 5500—5800 км.

И вот русские — вероятно, по совету Дмитрия Рогозина, бывшего заместителя министра военно-промышленного комплекса (снятого с должности за коррупцию), и в попытке сделать Путина счастливым — пришли к идее вытащить из нафталина один из прототипов «Рубежа» (они редко выбрасывают такие вещи) и использовать его для пропагандистских целей.

удя по тому, что было видно в Днепре, русские оснастили эту ракету чем-то вроде «6 блоками наведения и 6 боеголовками» в каждом; каждая боеголовка весит около 30 кг, но не имеет никакой взрывчатой начинки. Идея заключается в том, что когда такая «боеголовка» спускается на землю на скорости 10 махов, то она непременно разнесет все на своем пути.

Почему так происходит?

Потому что РС-26 «Рубеж» не обладает точностью, необходимой для размещения обычных боеголовок. По некоторым данным, эта ракета настолько неточна, что имеет «вероятную круговую ошибку» (ВКО) в 200−500 метров (на самом деле, такой степени точности недостаточно, чтобы поразить футбольный стадион). Поэтому нужна была боеголовка, которая имела бы больше шансов «попасть во что угодно». Как следствие, этот вариант Орешника оснащен 36 небольшими боеголовками: ожидаемый эффект от них сопоставим с эффектом от кассетной боеголовки.

Вот почему на некоторых видео видны шесть «больших вспышек», проходящих сквозь облака над Днепром: каждая из этих шести «больших вспышек» состояла из шести «полос», которую оставил позади себя MIRV (MIRV — разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения).

Сказано — сделано. В результате сверхдорогая ракета (стоимость одной РС-26 оценивалась примерно в $50 млн) была запущена всего на 800 километров, что соответствует ее минимальной дальности — для того, чтобы нанести минимальный ущерб, но позволить при этом Путину угрожать, хвастаться и представлять себя суперменом перед российской публикой и зарубежными фанатами. Хотя, на самом деле, он вряд ли сможет повторить этот «этюд», просто потому, что осталось не так много РС-26, чтобы переделать их в «Орешники», по крайней мере, не раньше, чем его «ракетники» завершат расширение своих ракетных производств (что, по сообщениям, уже происходит).

Что еще более важно: администрация Байдена позвонила в Москву и объявила об изменении политики в отношении ATACMS — заранее. И, хотя от Москвы этого не требовалось (поскольку это была не МБР), она позвонила в Вашингтон, чтобы объявить об этом запуске по Днепру — заранее. Так что, по крайней мере, американо-российская система предотвращения эскалации на самом деле все еще работает.

Вот и все. Все о провокациях и эскалации.

Том Купер, New Voice

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