Новая Фау-2 не спасет
- Игорь Эйдман
- 24.11.2024, 3:44
Путин труслив и слаб.
Многие т.н. эксперты, блогеры, экономисты (в том числе — и якобы антипутинские) уверяют, что у Путина все хорошо, режим стабилен и проблем особых нет. А что же он так истерит тогда? Совершает резкие суетливые действия. Еле сдерживает явную нервозность, вот даже руки к столу как будто приклеил, чтобы не тряслись.
Вся эта история со смелым доставанием из штанов карликового «Орешника» — демонстрация панической неуверенности Путина. Она напоминает пропагандистскую кампанию нацистов вокруг «оружия возмездия», которым была объявлена, кстати, тоже баллистическая ракета Фау-2. Гитлер пытался тогда схватиться за нее как утопающий за соломинку.
Путин труслив и слаб. Разрешение на удары по российской территории его лично персонально напугали. В результате он на две недели просто залег на дно (я писал об этом здесь подробно). Российский недофюрер боится Запада и не готов к военной конфронтации с ним. Его можно дожать. Он это понимает и, как всякий трус, пытается первым напугать противника. Если давление усилится, Путин от страха просто окончательно слетит с катушек и его сожрет собственное окружение.
Игорь Эйдман, Telegram