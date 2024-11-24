Путин приказал отбить Курскую область до инаугурации Трампа 24.11.2024, 4:54

Об этом заявил Зеленский.

Российский диктатор Владимир Путин поставил задачу своим войскам вытеснить ВСУ из Курской области до 20 января 2025 года. То есть, до дня инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на трансляцию ІІІ Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine.

Глава украинского государства подчеркнул, что для Путина очень важно показать, что он контролирует ту ситуацию, которую он не контролирует.

«Для Путина важнее всего вытеснить нас из Курского региона. И все эти истории, все эти показательные удары новыми ракетами - все это не просто так. Он поставил эту задачу. Я уверен, что он хочет нас вытеснить до 20 января следующего года», - заявил Зеленский.

Также он добавил, что операция ВСУ в Курской области показала, что Россия не может защитить собственные территории, потому что Москва бросила все свои силы для того, чтобы оккупировать украинские земли.

В связи с этим, самая тяжелая ситуация для Украины именно на Донбассе. Кроме того, Зеленский рассказал, что на востоке недостаточно украинских войск.

«Он (Путин - ред.) хочет показать, что он выполнит, как он сказал, задачу так называемой «специальной военной операции», оккупирует весь Донбасс, и ему надо вытеснить нас из Курского направления. Вот эти две задачи у него есть. От этого, соответственно, и наши результаты: сложности на востоке. Да, там недостаточное количество ВСУ. Да, там неукомплектованность украинских подразделений по разным причинам, в том числе и медленные поставки помощи», - проинформировал президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что самое главное, что Силы обороны Украины «там есть» и защищают Родину. Также по словам главы государства, Россия отмечает большие потери на Курском направлении, а Путин в свою очередь говорит, что вся судьба так называемой «СВО» зависит именно от этой операции.

«У него (речь идет о Путине - ред.) таких потерь еще никогда не было. У нас один из перехватов по Курскому направлению такое, что он передает через командование личные просьбы, что вся судьба «СВО» держится на Курской операции», - резюмировал Зеленский.

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