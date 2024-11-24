Президент Европарламента призвала Берлин наконец предоставить Украине Taurus 24.11.2024, 6:00

Роберта Метсола

Для Украины время имеет значение.

Президент Европарламента Роберта Метсола призвала правительство Германии наконец решиться на решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.

Как сообщает Spiegel, об этом она сказала в интервью группе немецких СМИ.

Метсола отметила, что для Украины «время имеет значение», а Россия увеличивает давление – воздушных целей, летящих по украинским городам, становится только больше.

Роберта Метсола подчеркнула, что Украина «не может ждать вечно», и что в Европарламенте есть широкая поддержка в пользу такого решения Германии.

Напомним, дебаты по Taurus повторно вспыхнули после того, как США сняли дальнобойные ограничения для Украины, а в Германии приближаются досрочные выборы. Лидер крупнейшей оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц, который имеет значительные шансы стать следующим канцлером, высказывается за передачу Taurus, в пользу решения высказываются и коалиционные партнеры СДПГ, однако канцлер Олаф Шольц настаивает, что не будет этого делать.

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