Ученые определили самый полезный вид кофе 24.11.2024, 7:00

Один поможет сердцу, второй — мозгу.

Группа экспертов провела исследование, чтобы выяснить, какой вид кофе является наиболее полезным для здоровья. Результаты показали, что фильтрованный кофе и эспрессо обладают рядом преимуществ перед другими вариантами напитка, пишет «Чемпионат».

Фильтрованный кофе, приготовленный методом пропуска молотого зерна через бумажный или сетчатый фильтр, снижает риск заболеваний артерий, что является основной причиной сердечных приступов. Норвежские исследователи отмечают, что четыре чашки такого кофе в день положительно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Эспрессо и напитки на его основе, такие как капучино и латте, полезны для мозга. Итальянское исследование 2023 года продемонстрировало, что экстракты эспрессо способны уменьшать накопление токсичных белков, связанных с развитием болезни Альцгеймера. Также кофеин снижает накопление амилоидов, уменьшает воспаление и предотвращает гибель клеток мозга, что потенциально может уменьшить риск деменции.

Между тем чрезмерное употребление растворимого кофе может быть вредным из-за высокого содержания акриламида — химического вещества, признанного Международным агентством по изучению рака опасным канцерогеном. Растворимый кофе содержит в два раза больше акриламида, чем молотый, но при умеренном потреблении (до 10 чашек в день) риски минимальны.

Несмотря на присутствие акриламида в растворимом кофе, этот напиток богат антиоксидантами, такими как меланоидины, которые способствуют разнообразию бактерий в кишечнике и защищают организм от различных заболеваний.

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