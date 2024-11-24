«По Путину нанесут превентивный удар» 24.11.2024, 8:40

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Роман Свитан

Полковник ВСУ описал сценарий на случай, если Кремль окончательно «сойдет с ума».

Журналистка Алеся Бацман попросила военного эксперта, полковника ВСУ в запасе Романа Свитана описать, как будут развиваться события после того, как глава Кремля отдаст приказ применить ядерное оружие.

Военный эксперт сперва сообщил следующее: «То, что Путину может в сутки 649 раз мысль запустить «ядерку», то это одно, но есть определенные механизмы ее использования. Это целая цепочка, где 5-7 человек основных и так до десятка вовлечены в эту цепочку».

Полковник ВСУ убежден, что никто не позволит Путину применить стратегическое ядерное оружие: «Время на исполнение команды до исполнения ее составляет не менее полутора-двух часов. За это время, а эти все цепочки отслеживаются всеми серьезными разведками мировыми, и точно они отслеживаются разведками ядерных держав, о планах Путина точно узнают, то есть это целый процесс, который незамеченным точно не останется, и, как только это начнется, будет нанесен превентивный удар».

«Не дадут Путину выполнить боевую задачу с применением ядерного оружия стратегического уровня. Почему? Потому что ракета может лететь в Украину, а может лететь и в Лондон, а может лететь и в Нью-Йорк. Ее основную цель сложно определить, особенно когда она выходит на первом этапе разгона», - подытожил Роман Свитан.

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