Эксперт: Будет клиническая смерть экономики России 24.11.2024, 8:57

На РФ надвигаются серьезные проблемы.

В России уже заметны признаки кризиса

Если Трамп обрушит цены на нефть, то это будет клиническая смерть российской экономики

В стране-агрессоре России уже заметны признаки кризиса. На это указывает и падение цен на недвижимость, и отмена льготной ипотеки, и отмена дотаций фермерам. Более того, уже есть случаи неплатежей российским производителям оружия.

А если еще Трамп добьет и обрушит цены на нефть до 40 долларов, это просто будет клиническая смерть российской экономики. И все это будет происходить сразу, как только Трамп вступит в должность. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на «Главреде».

«Плюс Трамп будет сотрясать Китай и добивать Иран, тоже по нефти, скорее всего. Поэтому Россию ждет не самое удачное время. По крайней мере перекантоваться благодаря разумным действиям российского правительства так, как в последние два с лишним года, РФ не удастся. Нужно отдать должное правительству и Центробанку РФ - они очень хорошо сработали для амортизации кризиса и разогнали экономику. Многие вещи они правильно сделали, кстати, в отличие от нашего экономического блока», - отметил эксперт.

По его словам, все зависит от того, насколько быстро Трамп сможет обвалить цены на нефть. Если он сделает это уже в первом квартале 2025 года, когда придет к власти, по крайней мере задаст тенденцию, то уже в третьем квартале у россиян будут существенные проблемы.

«Торговля нефтью и так России сейчас не дает того, что она хочет, поскольку посредники много забирают (РФ же везет нефть через третьи руки в Индию), а если еще и Украина будет добивать порты, например, порт Новороссийска, россиянам станет еще интереснее», - сказал Загородний.

Он отметил, что Украина, похоже, накапливает ресурс для таких ударов. По его словам, это то, что нужно.

«СБУшники при этом системно выносят НПЗ. Вот и в Брянской области долбанули по заводу по производству порохов. ГУР долбанул вообще по Каспийскому морю - Украина уже действует в трех морях фактически. Если будет вынесен порт в Новороссийске, это вообще перебьет возможность России экспортировать нефть. Ведь порт в Новороссийске - это чуть ли не единственный теплый порт у россиян, и, если они его потеряют, это грозит для них большими проблемами в экспорте и импорте любой продукции», - добавил Загородний.

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