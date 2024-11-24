«В Кремле начались паника и истерика»1
- 24.11.2024, 9:03
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Путина лишили его главного козыря.
Военный аналитик, боец ВСУ Евгений Дикий заверил, что главным преимуществом России был ядерный шантаж, который перестает действовать.
«Ядерный блеф Путина десятилетиями ему удавался, и, в частности, он ему удавался два с половиной года этой войны. Он нагло блефовал, но, к большому сожалению, наши западные союзники на этот блеф велись все время, и из-за этого в их головах «рисовались» страшные «красные линии», что нельзя украинцам давать одно, второе, третье», - констатировал факт Евгений Дикий.
Военный аналитик описал, как меняется позиция Запада по войне в Украине: «Через ошибочную стратегию наших союзников мы очень страдаем, и вот наконец-то этот страх начал слабеть. Наконец-то нашим западным союзникам начало доходить, что хватит вестись на блеф. Это был долгий процесс. Одним из переломных моментов в этом процессе была наша Курская операция, о которой мы союзникам не сказали. Мы их поставили перед фактом, там был шок, но они увидели, что ничего не произошло. Оказалось, что все это время можно было, а финальным аккордом стало то, что Байден наконец-то разрешил западным оружием бить по территории России».
«Судя по всему, эти удары по территории России ATACMS и Storm Shadow реально болезненны и опасны для российской армии, поэтому в Кремле начались паника и истерика. Они все время на этом держались. Ядерный блеф был настолько мощным преимуществом в этой войне. Этот ядерный блеф был самым страшным оружием в этой войне, потому что она очень ограничивала нас, помощь нам и наши возможности обороняться, и вдруг это ослабевает», - отметил Евгений Дикий.