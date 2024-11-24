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«В Кремле начались паника и истерика»

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  • 24.11.2024, 9:03
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«В Кремле начались паника и истерика»
Евгений Дикий

Путина лишили его главного козыря.

Военный аналитик, боец ВСУ Евгений Дикий заверил, что главным преимуществом России был ядерный шантаж, который перестает действовать.

«Ядерный блеф Путина десятилетиями ему удавался, и, в частности, он ему удавался два с половиной года этой войны. Он нагло блефовал, но, к большому сожалению, наши западные союзники на этот блеф велись все время, и из-за этого в их головах «рисовались» страшные «красные линии», что нельзя украинцам давать одно, второе, третье», - констатировал факт Евгений Дикий.

Военный аналитик описал, как меняется позиция Запада по войне в Украине: «Через ошибочную стратегию наших союзников мы очень страдаем, и вот наконец-то этот страх начал слабеть. Наконец-то нашим западным союзникам начало доходить, что хватит вестись на блеф. Это был долгий процесс. Одним из переломных моментов в этом процессе была наша Курская операция, о которой мы союзникам не сказали. Мы их поставили перед фактом, там был шок, но они увидели, что ничего не произошло. Оказалось, что все это время можно было, а финальным аккордом стало то, что Байден наконец-то разрешил западным оружием бить по территории России».

«Судя по всему, эти удары по территории России ATACMS и Storm Shadow реально болезненны и опасны для российской армии, поэтому в Кремле начались паника и истерика. Они все время на этом держались. Ядерный блеф был настолько мощным преимуществом в этой войне. Этот ядерный блеф был самым страшным оружием в этой войне, потому что она очень ограничивала нас, помощь нам и наши возможности обороняться, и вдруг это ослабевает», - отметил Евгений Дикий.

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