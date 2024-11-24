Вратарь из Беларуси Алексей Колосов впервые победил в матче сильнейшей хоккейной лиги мира

Вратарь из Беларуси Алексей Колосов впервые победил в матче сильнейшей хоккейной лиги мира1
- 24.11.2024, 9:09
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Белорус вместе с «Филадельфией Флайерз» добился триумфа над «Чикаго».
23 ноября Алексей Колосов вместе с «Филадельфией Флайерз» добился победы над «Чикаго». Это был первый успешный матч для белорусского вратаря в Национальной хоккейной лиге.
Колосов провел пятый поединок в форме «Филадельфии». По ходу матча «летчикам» пришлось отыгрываться со счета 0:2, но в овертайме они сумели взять два очка — 3:2. Алексей отразил 19 бросков из 21. До этого голкипер сыграл четыре встречи — и во всех «Филадельфия» уступала соперникам.
Напомним, для 22-летнего Колосова это дебютный сезон в НХЛ. Первый матч за свою команду в лучшей лиге мира он провел в ночь с 27 на 28 октября по белорусскому времени. До переезда за океан и непродолжительного выступления за фарм-клуб «Филадельфии» Алексей играл в минском «Динамо».
После 21 матча регулярного чемпионата «летчики» набрали 20 очков. Пока они не входят в зону плей-офф в своей конференции.