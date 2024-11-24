«Трамп нервирует Путина»1
- 24.11.2024, 9:14
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Названа главная причина беспокойства Кремля.
Избранный президент США Дональд Трамп может создать для России колоссальные экономические проблемы, из-за чего возможности для ведения войны у страны-агрессора резко сократятся. Трамп для Кремля – «непонятный сильный игрок», и эта неопределенность нервирует.
Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова. «Трамп, в первую очередь, будет делать ставку на экономическое ослабление России», – предположила она.
«Если действительно речь будет идти об увеличении добычи нефти (в США, – Ред.) и таким образом мировая цена на нефть упадет, то те экономические проблемы, которые сегодня есть у России, усугубятся кратно. У Путина резко сократится экономическая возможность ведения войны. И это вынудит его так или иначе о чем-то договариваться», – убеждена оппозиционерка.
Отвечая на вопрос, кем сегодня Трамп является для Кремля – другом, врагом, соперником, союзником, – Курносова сказала: «Сегодня Трамп для Путина – непонятный сильный игрок. Путин плохо понимает, как будет играть Трамп, в какую сторону и чего от него ожидать. И это его нервирует».
Оппозиционерка также добавила, что Украина может использовать операцию ВСУ в Курской области как козырь, поскольку для Кремля потеря контроля над частью территории РФ является намного более критичной, чем потеря контроля над временно оккупированными территориями Украины.