Здание обанкротившейся компании в Минске выставили на продажу 2 24.11.2024, 9:47

2,990

Раньше там хотели открыть гостиницу.

На продажу выставили офисное здание, где планировалось открыть гостиницу. Объявление об аукционе размещено на сайте «Центра промышленной оценки». Компания, владеющая недвижимостью, банкротится.

Изначально объект планировали как гостиницу Park Hotel Ocean, которую хотели построить к 2014 году. Однако из-за ограничений в ландшафтно-рекреационной зоне проект был изменен на туристический комплекс, а затем переориентирован в офисное здание.

Строительство практически завершили к 2016 году, но из-за расторжения инвестдоговора и ликвидации застройщика — компании «ТехоПрофитСитиИнвестмент» — объект стал предметом судебных разбирательств. В результате права на помещения вернули застройщику.

Сегодня в здании общей площадью 4964 квадратных метра работают салоны красоты, медцентры, магазины, агентства и офисы. Здание продается как единый лот вместе с инженерными коммуникациями.

Начальная цена — 14,7 млн рублей. Но за счет дополнительных трат, итоговая минимальная стоимость объекта составит 15 514 044 рубля.

Здание принадлежит обанкротившейся в 2017 году компании «Техопрофитситиинвестмент».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com