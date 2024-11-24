А где же сыновья Пескова? 4 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

24.11.2024, 9:59

7,922

«Командору» задали неудобный вопрос.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков успокаивает россиян: «О мобилизации речи никакой не ведется». Кроме того, Песков вдохновенно сообщает, что сотни россиян каждый день подписывают контракты: «Наши граждане очень активно подписывают контракты с Министерством обороны... Сначала проходят курсы обучения, их тщательно готовят, поэтому какой-либо потребности говорить сейчас о мобилизации нет».

Песков нередко выступает с некомпетентными заявлениями, бывает, что некоторые из них сам же потом опровергает. Поэтому и это его заявление не стоит принимать «за чистую монету».

Но есть другая тема. Всякий раз, когда Песков или кто-то другой из верхушки, ответственной за 24 февраля, выступает с подобными словами, вопрос им должен задаваться всегда один: «Вы начали 24 февраля, теперь говорите о сотнях контрактов, подписываемых в день. Ваши дети подписали контракты с Минобороны? Ваши сыновья участвуют в боевых действиях в первой линии? Ваши дочери работают в госпиталях? Вы знакомы на своем семейном окопном опыте, что происходит?»

В частности, Пескова, командора ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (получил в 2017 году уже после крымской авантюры Путина, спасибо, Италия!) можно спросить: «Ваша дочь Лиза подписала контракт с Минобороны, пошла работать медсестрой в госпиталь? Ваши сыновья Николай, Мик и Дени (типично русские, скрепные имена) подписали контракты с Минобороны, пошли в «штурмовики» сражаться в первой линии за то, что сформулировал Путин?»

Ответы на эти вопросы очевидны. Вы, народ, подписывайте контракты, а наши «элитные» семьи в стороне. «Удачи вам и хорошего настроения» - говаривал в былые годы Медведев. «Лучше веселиться, чем работать, лучше водку пить, чем воевать» - пел Розенбаум.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com