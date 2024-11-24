В Румынии проходят выборы президента 24.11.2024, 10:09

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Соцопросы указали на двух фаворитов.

Президентские выборы проходят в Румынии в воскресенье, 24 ноября. Стартовал первый тур голосования.

Об этом сообщает Digi24.

Сегодня в Румынии начали выбирать нового президента. Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени и закроются в 21:00.

В Румынии официально зарегистрировано чуть более 19 млн избирателей. Из них почти миллион проживает за границей. В других странах голосование началось еще в пятницу. Всего для голосования открыли почти 19 тысяч участков.

В первом туре президентских выборов в бюллетени внесли 14 кандидатов на пост президента. Один из кандидатов, бывший премьер-министр Румынии Людовик Орбан, снялся с выборов. Он призвал поддержать лидера правоцентристского оппозиционного Союза спасения Румынии (USR) Елену Ласкони.

По данным соцопросов, лидируют левый премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и глава оппозиционной ультраправой партии AUR Джордже Симион, подозреваемый в связях с РФ.

Это были девятые президентские выборы в Румынии после революции 1989 года. За последние 35 лет в стране было четыре президента: Ион Илиеску, Эмиль Константинеску, Траян Бэсеску и Клаус Иоганнис. Последний был президентом два срока и не может участвовать в выборах этого года.

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