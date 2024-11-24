«Квартиранты оставили мусор, который оценили в 1000 рублей» 3 24.11.2024, 10:26

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Белорусы показали, какие «сокровища» находят в своем жилье.

На сайте Onlíner появился новый выпуск «Антиквара». Сегодня в рубрику попала картина, которую забыли квартиранты, посчитав обычным мусором, а она, оказывается, написана современным художником.

Яйцо Фаберже

— Шкатулка в форме яйца в стиле Фаберже. К сожалению, покрытие и эмаль, которыми было декорировано яйцо, не сохранились. И очень жаль. Судя по фото, это латунь или даже бронза. Работа хорошая, но, учитывая состояние, она уже не представляет собой никакой художественной ценности. Рекомендуем владельцам этого изделия зачистить поверхность и привести ее к единому виду. Стоимость в том виде, в котором предмет сейчас, — не более 30 рублей.

Фарфоровая сухарница

Читатель рассказывает, что тарелка была куплена на барахолке в Германии и сразу привлекла внимание своей ручной росписью, которую он постарался запечатлеть на фотографиях. Клеймо, что было на обратной стороне, в каталоге не нашли, но в интернете встретились несколько похожих изделий. Тарелка украшена объемными изображениями рокалий.

— Сухарница из прорезного фарфора с деколью и ручным золочением. Клеймо, предположительно, немецкой мануфактуры KPM первой половины ХХ века. Очень красивое изделие. От 100 рублей.

Статуэтки

— Чудесные гуси немецкой мануфактуры Sitzendorf, выпущенные в середине ХХ века. От 150 рублей.

— Фарфоровая охота. Прекрасная немецкая статуэтка, выпущенная в середине ХХ века. Охотничья тема очень популярна, и если владелец захочет продать изделие, то много времени у него это не займет. От 250 рублей.

Картина

По словам читателя, эту картину оставили квартиранты, что снимали у него жилье. Как оказалось, работу написал современный художник, а ее цена сопоставима с месяцем аренды жилья.

— Работа современного художника Анатолия Яковлева. Масло, холст, реализм. От 1000 рублей.

Кувшин

— Индийский латунный кувшин с ручной нарезкой. Очень популярный интерьерный предмет времен СССР. Частый гость в антикварных лавках и на барахолках. Размер неясен, поэтому от 50 рублей.

Английский фаянс

— В настоящее время английская посуда со сплошной деколью очень популярна. Стоимость тарелки — от 25 рублей в зависимости от размера.

Фарфоровый лось

— Немецкий фарфоровый лось, судя по фото, в хорошей сохранности, что редкость. Оцениваем от 150 рублей.

Набор посуды

— Интересный набор, видимо, из металлического сплава с золочением и росписью. Достаточно редкий. Учитывая отсутствие уточняющей информации, оценим его в 400 рублей. Это очень приблизительно.

Деревянный шкаф

— Шкаф в стиле арт-деко. Предположительно, советского периода. Непонятно, какой материал использован для декорирования дверей шкафа. Стоимость — от 150 рублей.

Сервант

— Сервант-витрина, изготовление которого относится к советскому периоду. Не представляет особой ценности, особенно в текущем состоянии. Цена варьируется от «отдам бесплатно» до 300 рублей. Реставрация и покраска наверняка вдохнут в него новую жизнь.

Картины

— Красивый пейзаж. Картины оценивать сложно, так как невозможно посмотреть глазами, масло ли это, холст. Трудно представить размеры работы. Мы бы оценили от 250 рублей.

Читатель рассказывает, что в их семье сохранилась картина 1875 года, оставшаяся от бабушки. Рамка, к сожалению, рассыпалась от старости, но сама картина дожила до наших дней. Вещь была привезена из Германии после войны.

— Пейзаж. Учитывая почтенный возраст картины, масло, холст, подпись автора, наша оценка — от 400 рублей.

— Антикварная картина, выполнена в академическом стиле. Рама нуждается в реставрации. Стоимость — от 200 рублей.

Бюсты

— Бюст Николая II и Наполеона Бонапарта. Что ж, подобные бюсты выпускаются достаточно часто, причем изготавливаются из пластика, камня, гипса, металла. Начнем с самого дешевого варианта (пластик) — не более 30 рублей. Бронза будет стоить порядка 120—200 рублей.

Настольный перекидной календарь с миниатюрой памятника Чернышевскому, выполненной, предположительно, из бронзы, будет стоить примерно 160—200 рублей.

Стол

— Вот про этот стол слышала, что стол использовался Красной армией, — рассказывает собственница. Как он появился у нее — загадка.

— Данный стол вызывает много вопросов. Начнем с того, что подстолье выполнено, очевидно, на станке. В отличие от опор, резьба на которых похожа на ручную. Складывается впечатление, что стол собран из частей разных изделий. Так или иначе, учитывая его состояние, он почти ничего не стоит. Нуждается в серьезной реставрации, после проведения которой может иметь какой-то продажный потенциал.

Фотогравюра

— По информации от владельца, это фотогравюра картины Яна Вролейка «Пейзаж с коровами», изданная Берлинским фотографическим обществом в 1905 году или немного позже. Рамка не оригинальная. Учитывая это, предполагаемая цена — от 300 рублей.

Картина

— Эта картина висит в доме моего деда столько, сколько я себя помню. Происхождение и автор работы остаются неизвестными, хотя на картине указан 1926 год. Есть подпись автора, которая, к сожалению, не дает результатов при поиске в интернете, — рассказывает собственник работы. Неужто опять шедевр?

— Картина, масло, возможно, на доске. Приблизительная стоимость — от 150 рублей.

Картинка

— По информации от владельца, это картинка «Куликовская битваъ. Надпись: «Дозвол. ценз. Москва 15 Октября 1869». Мы бы назвали это репродукцией из художественного альбома. Предполагаемая цена — от 200 рублей.

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