Тут вам не Карабах Телеграм-канал «СерпомПо»

24.11.2024, 10:39

2,000

Россия стремительно теряет генералов.

Z-военкоры сообщают об отставке генерал-полковника Геннадия Анашкина с должности командующего группировкой войск «Юг» (слева).

Из-за отсутствия результатов на Северском направлении, за лживые доклады и неоправданно большие потери.

Генерал, как и многие коллеги в погонах (да и без оных), вместо того, чтобы сообщать высшему командованию об истинном положении дел, рапортовал о том, что хочет услышать «великий геополитик» - что «все идет по плану». А именно о несуществующем взятии очередных позиций. А когда «пиджаки» в Генштабе втыкали флажки в карту, требуя продвижения дальше, «полководец» спешно и без подготовки бросал войска в «мясные штурмы», чтобы прикрыть свой зад. Опираясь на неверные данные, подразделения вынуждены были атаковать вслепую, что вело к большим потерям.

Zетники пишут об этом давно и постоянно. В последние пару месяцев о похожих историях в районах н.п. Белогоровка, Григоровка, Золотаревка, Серебрянка, Выемка, Верхнекаменское...

Недавно ряд командиров там сняли из-за того, что те лгали начальству о взятии нескольких сел под Северском. Должностей лишились командующий и начальник штаба 3-й общевойсковой Луганско-Северодонецкой армии, а также командиры 6-й, 7-й и 123-й бригад ВС РФ.

Анашкин лишь 15 мая этого года стал врио командующего войсками Южного военного округа (ЮВО). До этого командовал 8-й гвардейской общевойсковой армией, которая принимала активное участие в «спецоперации» против Украины.

Участвовал в операциях в Чечне, Югославии и Южной Осетии против Грузии.

А с 25 сентября 2021 по 11 января 2022 командовал т.н. «Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе». Доказывал свою полезность Кремлю, прикрывая другую «спецоперацию» - союзного азербайджанского диктатора Алиева, впоследствии логически завершившуюся этнической чисткой армян в Нагорном Карабахе осенью 2023 г.

Кстати, первым командующим «миротворцами» (11 ноября 2020 — 9 сентября 2021) там был Рустам Мурадов. В 2023 г., как и Анашкин, получил звание генерал-полковника. Но уже в апреле того же года, как писали СМИ, был освобожден от должности командующего Восточным военным округом.

Муратов прославился лобовыми штурмами еще в 2022-м в Донецкой области. Но после неудач под Угледаром в январе-феврале 2023 г. терпение начальства лопнуло, когда стало известно, как на открытой местности по минным полям и без необходимого прикрытия раз за разом войска кидали в атаки «малыми механизированными группами».

Вообще, только за 2022-2023 гг. за провалы, потери были отстранены командующие:

генерал-полковник Александр Лапин (группировка «Центр»),

генерал-полковник Александр Чайко (Восточный ВО),

генерал-полковники Александр Журавлев и Геннадий Жидко (Западный ВО),

Адмирал Игорь Осипов (Черноморский флот),

генерал армии Александр Дворников (как глава Южного ВО фактически командовал «СВО» до назначения Сергея Суровикина, которого потом сняли с должности «командующего Объединенной группировкой российских войск на Украине»),

генерал-лейтенант Сергей Кисель (1-я гвардейская танковая армия),

генерал-лейтенант Алексей Завизьон (нач. штаба ЗВО)...

Впоследствии часть из них тасовали по вертикали/горизонтали.

Но толку, как видим, особо нет. И не только потому, что вторжение в Украину - это вам не циничная операция прикрытия в Карабахе, не «присоединение Крыма», не Грузия и даже не «спецоперация в Сирии» или гибридная война на Донбассе, в которых «закалялись» путинские генералы.

«Ошибаться можно, врать нельзя», - повторяли zетники за новым министром обороны РФ Белоусовым, возлагая на него надежды. А в итоге вранья становилось все больше, что уже признали и они сами после повторений историй а-ля «Эрнест и Гудвин», «бесмысленных стачиваний» и признаний о «лишних людях», которых не жалко.

От перестановки стульев и лозунгов ничего не изменится в системе, главным фундаментом которой являются ложь, лицемерие, цинизм, воровство, некомпетентность, презрение к закону и ценности человеческой жизни. Системе, которую z-патриоты поддерживали против других, внутри страны и вовне, но напоролись на нее сами.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com