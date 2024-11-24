«Это было так позорно!» 24.11.2024, 10:45

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Белорусы рассказали, что им дарили на работе к праздникам.

На днях одна из работниц сельхозпредприятия в Каменецком районе показала в TikTok, как ее и других сотрудников поздравили с профессиональным праздником – днем работника сельского хозяйства.

Не мудрствуя лукаво, предприятие подарило всем продуктовые наборы. Мнения комментаторов разделились от хвалебных, что руководство молодцы и не экономят на сотрудниках, до критических замечаний, почему нельзя было дать премию за хорошую работу деньгами.

«Салідарнасць» расспросила белорусов из разных сфер: как их поздравляли на работе с праздниками (не только профессиональными, но и, например, с Новым годом, или личным юбилеем)?

Имена всех собеседников изменены из соображений безопасности.

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«Я второй год в декрете, так что подарки получаю только от семьи и близких людей, — говорит жительница райцентра на Брестчине Инна. – А вот муж работает в сфере социального обслуживания и еще подрабатывает в нескольких местах.

Понятное дело, что там, где он совместитель, ни о каких шикарных премиях речи нет – но и на основном месте работы те, кто не является членом официального профсоюза (а других-то нет), ни на какие «плюшки» к Новому году или любым другим праздника рассчитывать не могут.

И что интересно, если у людей личные обстоятельства, а организация большая, со всеми филиалами свыше 100 сотрудников, и постоянно кто-то рождается или умирает, или юбилей – то в профсоюзной копилке почему-то денег нет, и всех просят скинуться по 3–5 рублей.

Помните, как говорил Новосельцев в старом фильме: «Если сегодня еще кто-то родится или умрет, то я останусь без обеда» — вот у них примерно так. Ну, муж плюнул и вышел из профсоюза, сказал, что ни правовой, ни материальной помощи от него не видит».

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Могилевчанка Галина после ВУЗа работала технологом на хлебозаводе, потом ушла на небольшое частное предприятие.

По ее словам, госпредприятие «не заморачивалось» с денежными премиями или их продуктовыми аналогами: «Директор намекал, что вы и так, мол, постоянный доступ к продуктам имеете. И это было, честно говоря, очень обидно, потому что «несла» очень небольшая часть работников, старожилы и те, кто понаглее, остальные просто работали от звонка до звонка, но даже банальных слов благодарности почти не слышали.

Помню, что один только раз выделили от щедрот 2 базовых к Новому году, и то не всем, а по каким-то критериям и заслугам.

У частника, где я сейчас работаю, все гораздо проще: в день рождения тебе могут дать дополнительный выходной, к Новому году – символический набор из шампанского и коробки неплохих конфет. Но зато он хорошо и вовремя платит, и для меня это важнее».

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Василий много лет работает в структуре «Минсктранса» — говорит, что «раньше было повеселее», к профессиональному празднику работники охотно устраивали самодеятельные концерты и «капустники», лучших работников бригад ил, допустим, участников спортивных состязаний, поощряли материально.

«Теперь премии дают, но не лучшим, а, скорее, любимчикам начальства, — добавляет он, — остальные это видят, и от праздничной атмосферы мало что осталось.

Зато нужно сказать, что наш профсоюз не забывает про бывших сотрудников: всем, у кого стаж работы от 10 лет, ко дню пожилых людей предприятие делает выплаты по 100 рублей, вроде и немного, но приятно внимание.

В этом году, правда, очень многих вычеркнули из списков – потому что, оказывается, такие доплаты положены только пенсионерам, а кто работает еще где-то, тем матпомощь не оказывают».

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Кирилл – индивидуальный предприниматель, поэтому, шутит белорус, все подарки он делает себе сам, от государства «главный подарок, если не мешают работать». А вот его тесть, рассказал мужчина, работает в одном из лесхозов в Витебской области, и там премирование работников вполне себе распространено:

«К дню работников леса, в сентябре, им дают небольшую доплату, по 2 базовых, если я не ошибаюсь, и еще чек, который можно отоварить в продуктовом. Тестю нравится, что это не тупо набор продуктов, которые ты, может, и не ешь, а возможность выбора – и он всегда что-то привозит внукам, соки, шоколадки, а себе набирает любимой гречки и тушенки.

Знаю, что у них в районе хорошие, по местным меркам, подарки делает молочноконсервный комбинат – часть своей продукцией, часть деньгами, по 100-200 рублей, но таких «богатеньких» немного.

И в торговой сети, где работает теща, сотрудникам магазинов как-то подарили к дню работников торговли… пачку чая и зефир».

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Елена – представительница сферы образования, до 2021 года она работала в школе, потом ушла, не дожидаясь, пока ее «попросят» за политику, и теперь занята во внешкольном образовании.

«В школе на каждый день учителя нас заваливали цветами, конфетами и кофе/чаем. Но не администрация, конечно же, а родители и ученики. Директор придерживалась мнения, что учитель – это призвание, а коль скоро за него еще и зарплату платят, мы должны быть счастливы.

Правда, профсоюз пытался лоббировать какие-то денежные поощрения, хотя бы символические, но ничего из этого не вышло – тогда они решили «премировать» педагогов сертификатами в «Евроопт», уж не помню, на 20 то ли 30 рублей. Это было так позорно!

Хуже – только букетики из 3 тюльпанов к 8 марта, за которые нужно было расписаться в ведомости. В общем, в итоге я сбежала из профсоюза, да и из школы тоже, роняя тапки.

В центре, где я сейчас работаю, с денежными премиями тоже туго, но по крайней мере меньше глупой обязаловки и принудиловки, а с мотивированными родителями и детьми работать – одно удовольствие.

Поэтому, честно говоря, самые дорогие подарки для меня – не деньги и не какой-нибудь дефицитный кофе, а наивные и милые открытки от детей. Дома собралась уже большая коробка «больших спасибо», сделанных своими руками. Все грамоты с прежнего места работы я выкинула безжалостно, а эти поздравления храню, перебираю и вспоминаю своих прекрасных учеников».

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Пенсионерка Алевтина Сергеевна живет в одном из райцентров столичной области. По ее словам, то, каким будет подарок и/или премия к празднику, зависит не только от финансового благополучия предприятий, но и от того, какие люди сидят «в кадровом и идеологическом».

«Вот у меня, например, одна соседка в местной районке много лет работала, – таких сотрудников по пальцам одной руки пересчитать, но ни ко дню печати, ни ко дню пожилых людей редакция о них не вспомнила. Соседка расстроилась прямо до слез. А вторая не так давно ушла на пенсию с почты – и девочки не поленились, пришли ее поздравить с цветами и тортиком.

Если говорить о предприятиях, то у нас есть сильные хозяйства в АПК, они и работникам, и бывшим работникам выделяют продуктовые подарки – тушенка, колбаса, горошек консервированный, сыр. К профессиональным праздникам и накануне Нового года почти всегда стараются дать премии.

Исполком наш, например, на 1 октября устроил для своих бывших сотрудников небольшой банкет в столовой, а потом повезли в Дом культуры на концерт, то же самое сделал ко дню учителю отдел образования – бывших директоров школ и училищ, завучей собрали в кафе на мероприятие. Но есть и те, кто ограничивается поздравительным объявлением в фойе.

Хотя, мне кажется, сколько бы ни говорили про то, что дорого внимание, многое упирается в деньги. Мой племянник в областном центре работает в какой-то крутой логистической компании, у него зарплата около 4 тысяч рублей. Поэтому его вообще не волнует, что у них не приняты подарки от начальства к праздникам: корпоратива раз в год и хорошей зарплаты, говорит, вполне достаточно».

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