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Илья Протас сотворил очковый покер в матче хоккейной лиги Онтарио

  • 24.11.2024, 10:51
Илья Протас сотворил очковый покер в матче хоккейной лиги Онтарио

Недурно!

Белорусский проспект «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас отметился 4 (1+3) очками в матче чемпионата хоккейной лиги Онтарио между «Виндзором» и «Оттавой-67», пишет betnews.by.

«Виндзор» победил дома со счетом 6:3. Из своих 4 баллов Протас набрал 3 в большинстве.

В свою очередь, белорусский проспект «Сиэтл Кракен» Андрей Лошко оформил 2 ассиста в матче «Ниагары» с «Садбери». Правда, «Айс Догз» уступили — 2:4.

В сезоне у Ильи Протаса 28 (13+15) баллов в 21 матче, у Лошко 31 (13+18) очко в 23 играх. С этими показателями они входят в топ-25 списка лучших хоккеистов лиги по системе «гол+пас».

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