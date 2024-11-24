Карты UnionPay, выпущенные Газпромбанком, перестали работать как минимум в девяти странах 24.11.2024, 10:48

Включая Китай.

Карты системы UnionPay, выпущенные Газпромбанком, перестали работать как минимум в девяти странах, включая Китай, пишет «Коммерсант».

О прекращении работы карт UnionPay за рубежом сообщил ТАСС. Корреспонденты агентства убедились, что выпущенные Газпромбанком карты не работают в Казахстане, Турции, ОАЭ, Катаре, Вьетнаме, Таиланде, Венгрии и Германии.

В Астане банкоматы, где раньше можно было снять наличные, выдали уведомление о том, что операция не может быть завершена, и вернули карты. В нескольких магазинах вечером 22 ноября по карте не удалось оплатить покупки.

В Венгрии единственным банком, обслуживающим карты UnionPay, оставался OTP. Однако при попытке снять наличные банкомат выдал предупреждение, что такие карты банком не принимаются. В Турции банкоматы также предупреждали либо о том, что карта не обслуживается, либо о технической ошибке.

В Катаре менеджер одного из банков сказал ТАСС, что проблемы «вероятно, не связаны с действиями местных банков, а возникли со стороны эмитента карты или платежной системы».

«Коммерсант» пишет, что проблемы с картами есть и в Китае — там не получается снять деньги в банкомате местного ICBC.

В поддержке Газпромбанка «Коммерсанту» сказали, что оформление и выпуск карт UnionPay приостановлены.

Клиенты банка рассказали РБК, что получили уведомление, в котором говорится: «С 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной сети UnionPay. Снятие средств и покупки по этим картам недоступны».

21 ноября 2024-го США ввели санкции против Газпромбанка — из-за того, что российские власти используют его для закупки снаряжения на войну в Украине, а также перечисляют выплаты российским военным. Банк убрал предложение оформить карту UnionPay на сайте и предупредил клиентов о возможных сложностях в работе карт за рубежом.

Китайская UnionPay оставалась единственной международной платежной системой, продолжившей работать с российскими банками после начала войны, когда Visa и Masterсard ушли из России. Карты UnionPay выдавал ряд российских банков, однако многие из них попали под санкции, и в итоге за рубежом до последнего момента (но не всегда стабильно) работали карты, выданные только четырьмя кредитными организациями — Газпромбанком, Примсоцбанком, Россельхозбанком и Азиатско-Тихоокеанским банком. В июле Россельхозбанк сообщил, что расчеты по картам UnionPay за границей будут приостановлены.

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