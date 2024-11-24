Командующий ливанской армии об американском плане: Противостоять «Хизбалле» мы не можем и не хотим 24.11.2024, 10:56

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Джозеф Аун

Это может привести к гражданской войне.

В атмосфере «осторожного оптимизма» вокруг переговоров о прекращении огня в Ливане диссонансом прозвучали слова командующего ливанской армией Джозефа Ауна уточнил, что армия не намерена принимать участие в конфликте с «Хизбаллой», который может перерасти в братоубийственную войну, пишут «Детали».

גורם מערבי בביירות: "מי שחושב שצבא לבנון יכפה על חיזבאללה לסגת מהאזור שמדרום לליטאני - משלה את עצמו" | הדיווח של @kaisos1987 #חדשותהשבת pic.twitter.com/QPP09gtwIH — כאן חדשות (@kann_news) November 23, 2024

Об этом рассказал поздно вечером в субботу, 23 ноября, сайт «Кан-11». Это заявление выбивает ключевой элемент американского плана урегулирования, согласно которому ливанская армия должна взять под контроль юг Ливана, который предыдущие 18 лет был под контролем «Хизбаллы». Говоря о вытеснении «Хизбаллы» к северу от реки Литани, США и другие западные страны возлагают большие надежды на ливанскую армию, которая возьмет на себя управление регионом с целью предотвратить дальнейшее усиление «Хизбаллы».

Но командующий Джозеф Аун сразу заявил, чтобы на ливанскую армию они не рассчитывали. «Мы не можем и не хотим принимать участие в военном противостоянии с «Хизбаллой», так как это приведет к мятежу в армии и к братоубийственной войне, — заявил командующий. — Армия не заинтересована в выполнении миссии, которая будет служить интересам Израиля»

Неназванный высокопоставленный источник одной из западных стран, находящийся в Бейруте, подтвердил слова Джозефа Ауна. «Тот, кто думает, что ливанская армия силой вынудит «Хизбаллу» отступить к югу от Литани, — ошибается», — заявил он. По словам чиновника, такая миссия потребует широкого политического согласия, поскольку ливанская армия состоит из разных этнических групп — друзов, христиан и шиитов — и не имеет желания делать то, что может спровоцировать внутренний конфликт и привести к гражданской войне.

Напомним, как уже рассказывал сайт «Детали», соглашение о прекращении огня в Ливане может быть заключено в течение двух недель. Об этом пишут СМИ после недавного визита в Ливан американского посредника Амоса Хохштейна, который курсирует между США, Израилем и Ливаном, пытаясь добиться соглашения, которое гарантировало бы удаление сил «Хизбаллы» от израильско-ливанской границы.

По словам высокопоставленных источников, осведомленных о деталях переговоров, Хохштейн занял твердую и бескомпромиссную позицию по отношению к ливанской стороне. Он поставил ливанскому правительству ряд четких условий, которые затем были переданы «Хизбалле».

«Я предъявил им ультиматум — и он, похоже, сработал», — заявил Хохштейн в закрытых беседах с высокопоставленными израильскими чиновниками.

В последние дни интенсивные дипломатические усилия были сосредоточены на обсуждении условий и случаев, когда Израиль вынужден будет действовать на ливанской территории, если «Хизбалла» нарушит условия соглашения. Также стороны пытаются установить четкие и точные критерии для ситуаций, в которых Израилю будет разрешено реализовать свою свободу военных действий в Ливане.

В рамках этих переговоров вчера в Израиль прибыл командующий Центральным командованием США (CENTCOM) Майкл Курилла. Он встретился с начальником генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви. Они обсудили детали американского механизма надзора за деятельностью ливанской армии. Согласно готовящемуся проекту соглашения, ливанская армия должна будет провести масштабную операцию по вывозу оружия из деревень южного Ливана. При этом американские военные будут отвечать за тщательный надзор за этим процессом.

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